Treibhausgas: Weniger klimaschädliches Schwefelhexafluorid in Deutschland abgegeben

WiesbadenDer Verkauf des extrem starken Treibhausgases Schwefelhexafluorid (SF6) ist im vergangenen Jahr in Deutschland um knapp 15 Prozent zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete, gaben Gashändler in Deutschland 2017 rund 976 Tonnen des Gases zur Verwendung in verschiedenen Wirtschaftsbereichen ab. Das sei ein deutlicher Rückgang von 166 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr.