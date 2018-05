Trotz deutscher Proteste: EZB-Vize steht zu umstrittenen Anleihenkäufen als Kriseninstrument

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht ihres scheidenden Vize-Präsidenten Vitor Constancio die neu geschaffenen Kriseninstrumente auch bei künftigen Notfällen einsetzen. Die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe gehörten nun zum Werkzeugkasten, sagte der Portugiese am Donnerstag in Frankfurt.