Trotz Gewinneinbrüchen: Münchener Rück hat genügend Geld für Zukäufe

In den USA stiegen die Zinsen langsam wieder. „Entsprechend sollte in diesem Geschäftsfeld der Rückgang unserer laufenden Rendite 2018 zu einem Ende kommen.” Im ersten Quartal verbuchte der Konzern bereits einen Nettogewinn von mehr als 800 Millionen Euro, wie er bereits am Montagabend mitgeteilt hatte. Das ist ein Zuwachs von gut 40 Prozent.