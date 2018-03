Trotz Gewinnrückgang: Aareal Bank erhöht die Dividende

Vorstandschef Hermann Merkens äußerte sich zufrieden: „Wir haben wieder geliefert, was wir versprochen haben.“ 2018 will Merkens das Kreditportfolio insgesamt konstant halten – in einer Größenordnung zwischen 25 und 28 Milliarden Euro. An Neugeschäft peilt er sieben bis acht Milliarden Euro an, mit einem erneuten Schwerpunkt in den USA, wo die Zinsen inzwischen wieder anziehen und die Margen höher sind als in Europa.