Trotz Gewinnrückgang: BayernLB strotzt vor Zuversicht - „Jetzt kommt die Kür“

MünchenDie BayernLB geht trotz eines Gewinnrückgangs 2017 mit Zuversicht ins neue Jahr. Nachdem die in der Finanzkrise vom Freistaat gerettete Landesbank im vergangenen Sommer das letzte Geld zurücküberwiesen hat, freut sich Bankchef Johannes-Jörg Riegler auf die neue Beinfreiheit. „Wir haben die letzten Pflichtaufgaben erledigt. Jetzt kommt die Kür“, sagte er am Donnerstag in München. Mit dem Abschluss des EU-Beihilfeverfahrens sind Beschränkungen für das Geschäft weggefallen, die Bank kann nun beispielsweise ihr Auslandsengagement ausweiten. „Die Ausgangsbasis, die wir uns erarbeitet haben, könnte nicht viel besser sein.“ Für 2018 erwartet Riegler wie üblich einen Gewinn vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich.