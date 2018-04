Trotz hoher Strompreise: Große Mehrheit der Verbraucher befürwortet Wettbewerb zwischen RWE, Eon und Co.

DüsseldorfStrom vom Staat – das können sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen. Dabei ist die Liberalisierung des Strommarktes noch gar nicht so lange her. 1998 wurde sie eingeführt. Lieber ein freier Wettbewerb in der Hoffnung auf sinkende Preise, dachte sich die Bundesregierung damals. Zwanzig Jahre später kostet die Kilowattstunde so viel wie noch nie, und der Markt wird hauptsächlich von den großen Anbietern dominiert.