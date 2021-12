„Truth Social“ Eine Milliarde für Donald Trumps Traum vom eigenen Social Network

Trump kündigte erstmals im Oktober den Plan an, mit der sogenannten Blankoscheck-Firma zu fusionieren, die ihm helfen würde, wieder eine Social-Media-Präsenz zu erlangen, nachdem er infolge des Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2020 von den Plattformen Twitter Inc. und Facebook Inc. ausgeschlossen worden war. Das neue Unternehmen wird im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen und plant die Gründung eines Social-Media-Unternehmens namens Truth Social.