Truth Social: Trumps soziales Netzwerk: Investoren sagen eine Milliarde Dollar zu

Das Geld komme von einer breit gefächerten Gruppe institutioneller Anleger, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Trump Media & Technology Group (TMTG), ohne dass Namen genannt wurden. Trump will eine eigene Online-Plattform schaffen, nachdem Twitter und andere soziale Medien sein Konto nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar gesperrt hatten.