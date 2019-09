Türkei: Erdogan fordert von Zentralbank weitere Zinssenkungen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet eine weitere Zinssenkung der Notenbank. „Wenn die Zinsen sinken wird auch die Inflation schwächer, sie werden sehen“, sagte er in einer Rede in Eskisehir. In fünf Tagen setzt sich der Vorstand der Notenbank zusammen, um über den weiteren Kurs zu beraten.