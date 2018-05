Türkei: Was die Istanbuler in ihre Erdbebentasche packen

Im Oktober 2011 zeigte die Richterskala einen Wert von 7,1 an, als in der östlichen Provinz Van ein Erdbeben mehr als 600 Menschen tötete. Im August 1999 kamen bei einem Beben in der bevölkerungsreichen Stadt Izmit nahe Istanbul rund 18.000 Menschen ums Leben. Insgesamt starben im vergangenen Jahrhundert in der Türkei mehr als 80.000 Menschen durch Erdbeben.