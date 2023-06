Turbulenzen am Anleihemarkt Warum britische Staatsanleihen schon wieder abstürzen

Es ist noch kein Jahr her, als ein plötzlicher Renditeanstieg bei britischen Staatsanleihen, Gilts genannt, die Finanzwelt in Aufruhr versetzte. Im Herbst 2022 sah es für kurze Zeit so aus, als könnten Pensionsfonds in Großbritannien kippen – und womöglich Banken mit sich reißen. Nun steigen die Gilt-Renditen wieder. Britische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren rentieren derzeit mit knapp fünf Prozent. Das ist mehr als in den Turbulenzen des vergangenen Herbsts und der höchste Wert seit 2008.