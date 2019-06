TV-Interview: „Schlechte Arbeit“ – Trump bekräftigt Kritik an Fed-Chef Powell

Powell hatte am Dienstag bei einer Veranstaltung in New York die Unabhängigkeit der Notenbank betont. Die Fed sei immun gegen kurzfristigen politischen Druck. Wegen der anhaltenden Angriffe müssen die Währungshüter aufpassen, dass eine Umstellung auf eine lockerere Geldpolitik an den Börsen nicht als Einknicken vor Trump gewertet wird.