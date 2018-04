TV-Show „Der Traumjob“: Jochen Schweizer sucht im Fernsehen nach einem neuen Geschäftsführer

Auch die Millionen, die Schweizer von Pro Sieben Sat 1 bekam, will er wieder in neue Unternehmungen investieren. Zudem betreibt er seine Arena mit stehender Surfwelle und Windkanal für das Skydiving bei München, gerade plant er einen angrenzenden Hotelkomplex. Managementtalente also kann er gebrauchen. In seiner Gruppe seien die unterschiedlichsten Qualifikationen gefragt, sagt er, von Finanzen bis zur Luftfahrt. Seine Aufgabe sei es herauszufinden, welcher Kandidat auf welchen Job am besten passe.