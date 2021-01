Twitter-Alternative Parler mit russischer Hilfe teilweise wieder online

Bereits kurz nach der Wahl berichtete etwa die „New York Times“, dass in den Wochen nach der US-Wahl Millionen Konservative in alternative soziale Netzwerke wechselten, nachdem die etablierten Plattformen ihre Faktenchecks intensiviert und immer mehr Posts mit Hinweisen markiert oder sogar gelöscht hatten. Am Wochenende nach der US-Wahl sprang Parler laut der US-Zeitung in Apples App-Store auf Platz eins der Downloadcharts. Waren Anfang 2020 nur rund eine Million User bei Parler registriert, werden dem Netzwerk mittlerweile mehr als zehn Millionen registrierte User zugeschrieben.



