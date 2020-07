Ubimax-Übernahme: Teamviewer legt zu und kauft zu – Aktie bricht dennoch ein

Der schwäbische Softwareanbieter Teamviewer stemmt mit der Übernahme des Arbeitsdatenbrillen-Herstellers Ubimax den ersten Zukauf in der Firmengeschichte. Für das Bremer Unternehmen würden 136 Millionen Euro in bar und Aktien gezahlt, teilte Teamviewer am Mittwoch mit. „Ubimax passt gut in unser Portfolio“, sagte Firmenchef Oliver Steil im Gespräch mit Reuters. Der Bereich Augmented Reality (AR) sei für Teamviewer von strategischer Bedeutung.