UBS: Wie die Strategie bei der Schweizer Bank unter Weber aufgeht

Die Konkurrenz von der Wall Street ist der UBS zwar davongezogen, aber die Rivalen in der Schweiz und in Deutschland hat sie abgehängt. „Die UBS konnte in den vergangenen Jahren konstantere und höhere Erträge als Credit Suisse und Deutsche Bank erzielen“, urteilen etwa die Analysten der DZ Bank. „Dies zeigt, dass ihre Aktivitäten nach weitgehend vollendeter Umstrukturierung bereits besser an das veränderte ökonomische Umfeld und die höheren regulatorischen Anforderungen angepasst sind.“ Dass Axel Weber als ehemaliger Bundesbank-Chef dieses regulatorische Umfeld bestens kennt, dürfte dabei nicht geschadet haben.