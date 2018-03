Überfall in Haan: Säure-Attentat auf Innogy-Vorstand

DüsseldorfEnergiekonzern Innogy steht unter Schock: Am Sonntagvormittag wurde auf ein Vorstandsmitglied ein Säureattentat verübt. Der Manager ist schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. Das Motiv ist aber völlig unklar.

Nach Angaben der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der 51-jährige Mann am Sonntagmorgen gegen neun Uhr in der Nähe seines Wohnortes in Haan bei Düsseldorf auf offener Straße von zwei Tätern angegriffen. Den Angaben zufolge übergossen die Täter den Manager „mit einer Flüssigkeit“. Er sei noch bis zu seinem Haus gelaufen, von wo dann die Rettungskräfte alarmiert wurden.