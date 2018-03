Überhöhte Preise bei Hypothekenanleihen: Deutsche Bank zahlt vier Millionen Dollar Strafe in den USA

New YorkDie Deutsche Bank legt eine weitere Rechtstreitigkeit mit der US-Börsenaufsicht SEC bei. Das Geldhaus zahlt rund 4,5 Millionen Dollar an Strafen und Wiedergutmachungen, um eine Untersuchung über den Handel von hypothekenbesicherte Wertpapiere beizulegen. Die Bank soll Kunden in den Jahren 2011 bis 2015 in die Irre geführt und ihnen zu hohe Preise für die Papiere abverlangt haben, so die Vorwürfe der SEC. Speziell geht es dabei um sogenannte Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), die durch Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien besichert sind, und neben Papieren, die durch private Wohnimmobilien besichert wurden, eine zentrale Rolle in der Krise gespielt haben.