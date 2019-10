Überhöhte Zeitangaben: Facebook zahlt Millionen an Werbekunden im Streit um Videos

Facebook hat einer Zahlung von 40 Millionen US-Dollar (36 Millionen Euro) an Werbekunden wegen überhöhter Zeitangaben bei Werbevideos zugestimmt. In der Schlichtung vor dem Bundesgericht in Oakland bestritt der in Kalifornien ansässige Konzern jegliches Fehlverhalten, wie die Zeitung „San Jose Mercury News“ mitteilte. Die Mitteilung über das Vergleichsverfahren wurde bereits am Freitag verfasst.