 Übernahme: Allianz buhlt um die Versicherungs-Sparte der BBVA

London, MadridDie Allianz hat Finanzkreisen zufolge gute Chancen auf eine möglicherweise milliardenschwere Übernahme in Spanien und Lateinamerika. Der Münchner Versicherungsriese habe ebenso wie die italienische Generali und der US-Rivale Liberty Mutual ein Angebot zum Einstieg in die Versicherungssparte der zweitgrößten spanischen Bank BBVA abgegeben, sagten vier mit dem Bieterprozess vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die Allianz gelte derzeit als Favorit.