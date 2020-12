Übernahme Allianz kauft Versicherungsgeschäft von australischer Westpac Group

Die Allianz will das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac Group übernehmen. Die Sparte mit den Einheiten Westpac General Insurance Limited und Westpac General Insurance Services Limited habe für einen Preis von 725 Millionen australischen Dollar (rund 445 Mio Euro) den Besitzer gewechselt, teilten bei Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch mit. Mit dem Abschluss wird den Angaben zufolge in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet. Westpac und die Allianz arbeiten bereits seit 2015 zusammen.