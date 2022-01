Übernahme: Bieter-Konsortium läuft bei Aareal-Bank-Übernahme die Zeit davon

Eine Übernahme der Aareal Bank zum gebotenen Preis von 29 Euro je Aktie rückt für ein Konsortium aus drei Finanzinvestoren in weite Ferne. Bis zum Montagabend sei die Offerte für den Wiesbadener Immobilienfinanzierer nur für 4,94 Prozent der Aktien angenommen worden, teilte die gemeinsame Bietergesellschaft von Advent, Centerbridge und der kanadischen CPPIB am Dienstag mit. Sie peilen bis zum Mittwoch mindestens 70 Prozent an, mehrere Hedgefonds, die größere Aareal-Anteile halten, haben aber schon angekündigt, zu diesem Preis nicht zu verkaufen. Die Bieter könnten die Offerte noch bis Dienstag um Mitternacht erhöhen - dann würde sich die Annahmefrist für das 1,7 Milliarden Euro schwere Angebot automatisch um zwei Wochen verlängern.