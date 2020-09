Übernahme Deutsche Börse kauft US-Fintech Quantitative Brokers

Die Deutsche Börse hat ihr Geschäft mit einer kleineren Übernahme ausgebaut. Der Konzern habe sich die Mehrheit an Quantitative Brokers (QB) gesichert. Das New Yorker Unternehmen sei ein unabhängiger Anbieter von Handelsalgorithmen und datenbasierter Analyse für globale Futures-, Options- und Zinsmärkte, teilte die im Dax notierte Deutsche Börse am Donnerstag in Frankfurt mit.