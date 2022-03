Übernahme: Deutsche Börse übernimmt Luxemburger Fondsdatenmanager Kneip

Die Deutsche Börse baut ihr Geschäft mit Datendienstleistungen durch eine Übernahme aus. Der Frankfurter Börsenbetreiber erwerbe den Luxemburger Fondsdatenmanager Kneip Communication S.A., teilte die Deutsche Börse am Montag mit. Die Transaktion solle noch bis Ende März unter Dach und Fach sein. Das 1993 gegründete Unternehmen veröffentliche Anlegerinformationen und Daten für mehr als 10.000 Fonds in über 40 Ländern. Zudem biete es Softwarelösungen für das aufsichtliche Berichtswesen an. Insgesamt decke Kneip mit seinen Geschäften 30 Prozent der Fonds-ISINs aus den EU-Ländern ab. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.