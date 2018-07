Übernahme: Eon trifft Vereinbarung mit Mitarbeitern für Innogy-Integration

DüsseldorfDer Energiekonzern Eon hat mit den Arbeitnehmervertretern die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter bei der geplanten Übernahme der RWE-Tochter Innogy festgezurrt. „Die geplante Integration von Innogy in den Eon-Konzern soll in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Mitbestimmung erfolgen“, teilte der Konzern am Montag mit. Im Wesentlichen seien Grundsätze der sozialen Absicherung vereinbart worden, für die es Veränderungen geben wird. Zudem seien die wesentlichen betrieblichen Rahmenbedingungen für die Einbindung der Arbeitnehmervertreter und den Umgang mit Veränderungen im Integrationsprozess der kommenden Jahre geregelt worden.