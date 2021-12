Übernahme: Führung der Aareal Bank stellt sich hinter Verkaufspläne

Der Vorstand und der dezimierte Aufsichtsrat der Aareal Bank stellen sich wie versprochen hinter die Übernahme-Pläne dreier Finanzinvestoren für den Immobilienfinanzierer. Die Gremien empfahlen den Aktionären am Montag, das 1,74 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot anzunehmen, das noch bis zum 19. Januar läuft, wie die Bank in Wiesbaden mitteilte. Die Investoren Advent, Centerbridge und CPPIB zielten darauf ab, das Wachstum der Aareal Bank in ihren drei Segmenten in den nächsten Jahren weiter zu forcieren. Der Verkauf der Bank sei daher „aus strategischer Sicht im besten Interesse der Gesellschaft“, ihrer Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre. In einer Investorenvereinbarung hatten die Bank-Gremien zugesichert, die Übernahme zu unterstützen.