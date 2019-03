 Übernahme: Luftfahrtgeschäft der DVB Bank geht an Japaner

FrankfurtDie zum DZ-Bank-Konzern gehörende DVB Bank verkauft ihr Geschäft mit Flugzeugkrediten wie erwartet nach Japan. Wie das Institut am Freitag in Frankfurt mitteilte, wird das gesamte rund 5,6 Milliarden Euro schwere Kreditportfolio von der Mitsubishi UFJ Financial Group übernommen.