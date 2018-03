Übernahme mit Hindernis: Allianz muss noch einmal nachlegen

Aus strategischer Sicht erlaube der Kauf von Euler Hermes der Allianz, Geld in einen strategisch wichtigen Geschäftsbereich mit solider Entwicklung zu stecken und so ihre Position dort zu stärken, hieß es am Mittwoch erneut zur Begründung in München. Die in Paris ansässige Euler Hermes steht nach eigenen Angaben für rund ein Drittel des weltweiten Warenkreditversicherungs-Markts, der den internationalen Handel absichert. Damit ist es mit einem Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2016 das größte Kreditversicherungsunternehmen der Welt.