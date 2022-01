Übernahme: Warum eine deutsche Volksbank einen Wohnungsbauer übernimmt

Vertreter der Volksbank und der angeschlagenen Wohnungsgenossenschaft hatten im Dezember den Weg für eine Fusion freigemacht. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Volksbank Pirna rund 9,1 Millionen Euro an GWG-Krediten bei anderen Instituten ablöst und mindestens 2,5 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre in die Wohnungen investiert. Intern geht die Bank von 5 Millionen Euro aus, was das Gesamt-Engagement auf 14,1 Millionen Euro bringt.