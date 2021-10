Übernahme: Zoom Kauf von Call-Center-Anbieter in Milliardenhöhe geplatzt

Als Grund hierfür wurden Wachstumsbedenken genannt. „Die Vereinbarung hat nicht die erforderliche Anzahl von Stimmen erhalten, um die Fusion mit Zoom zu genehmigen“, hieß es in einer Stellungnahme des Konzerns Five9 in Kalifornien. „Five9 wird weiterhin als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen agieren.“ Zoom und Five9 hatten jeweils die Möglichkeit den Fusionsvertrag zu kündigen, falls die Aktionäre nicht einer Fusion zustimmen würden. Beide Parteien hatten am 16. Juli 2021 den Vertrag unterschrieben.