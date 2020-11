Übernahmeangebot: Credit Agricole will italienische Bank Creval übernehmen

Die französische Großbank Credit Agricole will ihre Präsenz im wirtschaftsstarken Norditalien mit der Übernahme der Bank Credito Valtellinese (Creval) stärken. Die Franzosen bieten 737 Millionen Euro, wie Credit Agricole am Montag mitteilte. Durch die Übernahme verdopple das Geldhaus seinen Marktanteil in der Region Lombardei um die italienische Wirtschaftsmetropole Mailand von drei auf sechs Prozent.