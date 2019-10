Übernahmeangebot: Morgan-Stanley-Fonds bietet 300 Millionen Euro für Windpark-Entwickler PNE

Ein Infrastruktur-Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley will den Windpark-Entwickler PNE für mehr als 300 Millionen Euro übernehmen. Der Fonds einigte sich mit dem Vorstand des Cuxhavener Unternehmens auf ein Angebot an die PNE-Aktionäre über 4,00 Euro je Aktie, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Nach Angaben der Amerikaner entspricht das – einschließlich einer Anleihe – einem Firmenwert von 360 Millionen Euro. Im August hatte Morgan Stanley Infrastructure Partners eine Offerte zwischen 3,50 und 3,80 Euro je Anteilsschein in Aussicht gestellt. Die PNE-Aktie zog um 5,8 Prozent auf 4,09 Euro an.