Übernahmeangebot Offerte von US-Investor KKR beflügelt Telecom Italia – Aktie steigt um mehr als 25 Prozent

Der Finanzinvestor KKR, die in Deutschland größter Anteilseigener des Medienkonzerns Axel Springer ist, hatte Tim ein unverbindliches Kaufinteresse mitgeteilt. Das wurde am Sonntagabend von dem ehemaligen Monopolisten in Rom offiziell bestätigt. Die Amerikaner wollen Tim vollständig übernehmen und bieten 0,505 Euro pro Aktie. Analysten halten die Offerte für glaubwürdig. KKR will Tim nun vier Wochen lang prüfen und Einschätzungen der Behörden einholen.