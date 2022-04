Übernahmeangebot: Türkische Yapi Kredi will deutsche Bank samt Lizenz kaufen

Eine Reihe türkischer Großbanken ist bereits seit langem in Deutschland vertreten, darunter etwa die staatliche TC Ziraat Bankasi AS, die Türkiye Is Bankasi AS und die Denizbank AS. Der Ziraat-Tochter hatte unlängst die Finanzaufsicht Bafin einen Aufpasser ins Haus gesetzt, um sicherzustellen, dass sie ihre Geschäftsführung in Ordnung bringe.