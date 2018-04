Übernahmekampf um Versorger: Giftpille für Eon – Investor an Innogy-Teilen interessiert

Innogy berichtete am Freitag per Adhoc-Mitteilung überraschend über einen Erwerbsinteressenten für die Geschäftsaktivitäten in Tschechien. Der Vorstand habe beschlossen, „eine Due Diligence zu ermöglichen und ausgewählte Informationen zu den betreffenden Geschäftsaktivitäten zur Verfügung zu stellen“. Interessenbekundungen habe es auch für bestimmte Geschäftsaktivitäten in den Segmenten Erneuerbare Energien, Vertrieb und Netz & Infrastruktur gegeben.