Übernahmen: Privatbank Julius Bär will Europa-Geschäft ausbauen

In den vergangenen Jahren war die Bank in Europa über eine Mischung aus kleineren Zukäufen und neuen Kundenberatern gewachsen. Wenn diese den Arbeitgeber wechseln, dann folgt ihnen für gewöhnlich auch ein Teil ihrer Kunden. „Es gibt Potential für weitere Einstellungen in großen, strategischen Märkten“, sagte Robert-Charrue. Allerdings wolle Bär dabei nicht zu hastig vorgehen. “Wir werden ganz sicher weiter einstellen - zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den verschiedenen Märkten.“