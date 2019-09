Übernahmepoker: Börse Hongkong will mit Hilfe von UBS LSE-Investoren gewinnen

HKEX hat ihre Kampagne vor Ort in aller Stille begonnen und verweist auf Kritik von Analysten an der geplanten Übernahme von Refinitiv, berichtete Bloomberg News am 13. September. Eine Studie der Commerzbank AG machte auf ein schwaches Wachstum bei Refinitiv aufmerksam und sagte, dass ein wesentlicher Teil der Ertragsbasis sich in einem „strukturellen Rückgang“ befinde.