Übernahmepoker: Dieser geheimnisvolle deutsche Tech-Investor hilft Elon Musk bei Twitter

Nachdem er für die Goldman Sachs Group in London an Technologiegeschäften gearbeitet hatte, trat Tamas 2008 als Partner in Milners Investmentfirma DST Global ein, wo er lukrative Wetten auf Unternehmen wie Airbnb und Facebook einging, sowie damals schon eine Investition in Twitter. DST erwarb 2012 mit Tamas an Bord einen Anteil von 4 Prozent am Berliner Online-Modehaus Zalando. Bis 2011 war er außerdem Managing Director bei der russischen Mail.ru Group.