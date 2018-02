Übernahmevorhaben: Phoenix plant Kauf von Versicherungssparte von Standard Life Aberdeen

LondonDie britische Phoenix Group Holdings will einem Insider zufolge die Versicherungssparte des Vermögensverwalters Standard Life Aberdeen (SLA) für etwa drei Milliarden Pfund kaufen. Eine entsprechende Vereinbarung könnte am Freitag bekanntgegeben werden, sagte die mit der Sache vertraute Person am Donnerstag. Am Freitag stellt SLA seine erste Gesamtjahresbilanz vor. Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen zunächst nicht vor.