Ufinet: Italienischer Energiekonzern Enel greift nach Glasfasernetzbetreiber in Lateinamerika

Zunächst werde Enel einen Anteil von 21 Prozent an Ufinet für 150 Millionen Euro vom Eigner Cinven übernehmen, die übrigen Anteile könnte Enel dann für einen Preis zwischen 1,32 bis zu 2,1 Milliarden Euro kaufen. Die Transaktion stärke Enels Position als führender Infrastruktur-Anbieter in Lateinamerika, sagte Enel-Chef Francesco Starace. Enel befindet sich in der Region auf Einkaufstour.