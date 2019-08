UK Power Networks Große Teile Londons und Großbritanniens von Stromausfall betroffen

09. August 2019 , aktualisiert 09. August 2019, 20:46 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Großbritannien ist am Freitag vielerorts der Strom ausgefallen. In verschiedenen Teilen des Landes kam deshalb der Zugverkehr ganz zum Erliegen.