Ukraine-Krieg: Energieverband fordert Plan zum Ausstieg aus russischen Gaslieferungen

Der Strom- und Gaslobbyverband BDEW hat sich dafür ausgesprochen, einen Detailplan zum Ausstieg aus russischen Gaslieferungen aufzustellen. „Die Debatte darüber, ob die deutsche Industrie einen Stopp sämtlicher Gaslieferungen aus Russland verkraften kann oder nicht, geht am zentralen Punkt vorbei“, sagte die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Marie-Luise Wolff, am Mittwoch. „Es geht vielmehr darum, in welchem Zeitraum wir unsere Gesamtwirtschaft in die Lage versetzen können, komplett ohne das Gas des Kriegstreibers Putin auszukommen.“