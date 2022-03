Ukraine-Krieg: Experte warnt: Starlink-Technik wie ein Leuchtfeuer für Lenkwaffen

Orientieren könnte sich die ukrainische Regierung stattdessen an den Erfahrungen des IS in Syrien. Laut Scott-Railton entwickelten die dortigen Machthaber zahlreiche Strategien, um sich nicht durch Satellitentechnik sichtbar zu machen. Die sicherste Form der Kommunikation ist in solchen Situationen immer noch das Festnetz, allerdings auch die, die am schnellsten zusammenbricht. Die Bundeswehr verwendet zur Kommunikation mobile Richtfunkantennen, die sich binnen 30 Minuten auf- und abbauen lassen. So können die Funkeinheiten schnell und häufig den Standort wechseln.



