Ukraine-Krieg: EZB-Bankenaufsicht besorgt wegen indirekter Auswirkungen der Russland-Sanktionen

Die EZB-Bankenaufsicht ist wegen der indirekten Effekte des Ukrainekriegs und der Russland-Sanktionen auf die Geldhäuser in der Euro-Zone besorgt. Diese könnten starke Engagements von Banken in einzelnen Wirtschaftssektoren oder mit einzelnen Kunden betreffen, sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria am Donnerstag in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des Europaparlaments.