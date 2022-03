Ukraine-Krieg: EZB-Bankenaufsicht: Engagement europäischer Geldhäuser in Russland begrenzt

Die Geldhäuser der Euro-Zone können aus Sicht von EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria die Folgen des Ukraine-Kriegs für ihr Russland-Geschäft insgesamt verkraften. „Das direkte Engagement scheint insgesamt managebar zu sein“, sagte Enria am Dienstag auf einer Online-Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. Selbst in einem Extremszenario, in welchen die Institute ihre russischen Töchter aufgeben, seien die Belastungen bewältigbar. Dies hänge auch damit zusammen, dass die meisten russischen Töchter in lokalen Währungen finanziert seien. Zudem wiesen die europäischen Institute solide Kapitalpositionen auf. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist für die Kontrolle der Großbanken im Währungsraum zuständig.