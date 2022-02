Ukraine-Krieg: EZB-Direktorin Schnabel: Russischer Einmarsch „schrecklicher Akt der Aggression“

Die EZB beobachtet laut Direktorin Isabel Schnabel die Entwicklung nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sehr genau. „In solchen Zeiten extremer Unsicherheit müssen Zentralbanken eine Quelle des Vertrauens und ein verlässlicher Anker für die Wirtschaft sein“, sagte die deutsche Währungshüterin am Donnerstag auf einer von der Bank of England organisierten Veranstaltung.