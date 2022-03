Ukraine-Krieg: EZB in Schreiben an EU-Kommission zu Auffanglösung für Ukraine-Flüchtlinge bereit

Mit 2,3 Millionen ist die Mehrheit der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Polen geflohen, das nicht der Euro-Zone angehört. Auch in den EU-Staaten Rumänien, Slowakei und Ungarn halten sich viele Ukrainer auf. Nur die Slowakei ist in dieser Region Mitglied der Euro-Zone. In Zeiten des Kriegs in der Ukraine versorgt die EZB bereits mit neuen oder verlängerten Liquiditätslinien Staaten außerhalb der Währungsunion mit Euro.