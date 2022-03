Ukraine-Krieg: Insider: Türkische Banken aus Furcht vor Sanktionen bei Russen vorsichtig

Viele kamen mit einem Bündel Bargeld in der Hand, in der Hoffnung, in der Türkei Konten zu eröffnen und Geld bei lokalen Banken einzuzahlen, um etwa ihre Unterkunft zu bezahlen. Dabei setzten sie darauf, dass die Türkei gute Beziehungen zu Moskau unterhält und sich den von vielen NATO-Verbündeten verhängten Sanktionen nicht angeschlossen hat.