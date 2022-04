Ukraine-Krieg: Netzwerkausrüster Nokia zieht sich aus Russland zurück

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia will wegen der russischen Invasion in die Ukraine keine Geschäfte mehr in Russland machen. Nokia ziehe sich aus dem Markt zurück, sagte Firmenchef Pekka Lundmark der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Das sei die einzige Option. „Wir sehen einfach keine Möglichkeit, in dem Land unter den derzeitigen Umständen weiterzumachen“, sagte Lundmark.