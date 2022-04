Ukraine-Krieg: Russische Zentralbankchefin signalisiert Zinssenkung

Die russische Zentralbank erwägt trotz hoher Inflation und einer Kapitalflucht infolge der westlichen Sanktionen eine Zinssenkung. „Wir werden die Möglichkeit einer weiteren Senkung in den kommenden Sitzungen in Betracht ziehen“, sagte ihre Chefin Elvira Nabiullina am Donnerstag in einer Rede vor dem Parlament.